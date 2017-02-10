В Перу суд выписал ордер на арест бывшего президента Толедо

Алехандро Толедо подозревается в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht

Перуанский суд выписал ордер на арест бывшего президента страны Алехандро Толедо, который подозревается в получении взяток от бразильской строительной компании, передает Би-би-си.

Судья постановил, что Толедо должен отбыть предварительное тюремное заключение сроком 18 месяцев.

Ранее в отношении Толедо было заведено уголовное дело в рамках крупного антикоррупционного расследования.

Ранее в компании Odebrecht признали, что выплатили взятки на сумму 800 миллионов долларов членам правительств стран Латинской Америки.

Сумма, заплаченная в Перу, составляет 29 миллионов долларов - эти деньги были выплачены как раз в период нахождения у власти Алехандро Толедо и позже.

В обмен компания якобы смогла выиграть тендер на полмиллиарда долларов.

Толедо возглавлял Перу с 2001 по 2006 годы.

По данным следствия, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы именно Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов.

Сейчас Алехандро Толедо находится в Париже и отрицает свою причастность к коррупционному скандалу.

Odebrecht - крупнейшая строительная компания Южной Америки. Она являлась одним из основных подрядчиков бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.

В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан в Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobas.

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