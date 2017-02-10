Президент Эстонии: РФ пытается всех настроить друг против друга

Керсти Кальюлайд считает, что пока Россия не начнет меняться изнутри, не стоит ожидать, что Запад возобновит с ней тесные связи

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что в международной политике Россия сейчас пытается всех настроить друг против друга. Об этом сообщает Delfi.

По словам президента Эстонии, Россия хочет влиять на демократические процессы в странах, используя любые замеченные трещины.

Кальюлайд считает, что пока Россия не начнет меняться изнутри, не стоит ожидать, что запад возобновит установление с ней более тесных связей.

Президент Эстонии согласилась с мнением своего предшественника о том, что эстонцев, латышей и литовцев нельзя рассматривать как единое целое - балтов, но сотрудничество очень важно, оно увеличивает вес в международной политике. Как важно и сотрудничество стран Балтии со странами Северной Европы.

23 января она заявляла, что санкции против Российской Федерации должны быть сохранены до полного выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

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