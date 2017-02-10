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Скончался один из разработчиков метода МРТ Питер Мэнсфилд

10.02.2017 10:29
За изобретение, ставшее революционным прорывом в медицине, британский ученый был удостоен Нобелевской премии 2003 года
Скончался один из разработчиков метода МРТ Питер Мэнсфилд
Питер Мэнсфилд (фото - twitter.com/UniofNottingham)

На 84-м году жизни скончался британский физик, лауреат Нобелевской премии, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) Питер Мэнсфилд. Об этом говорится в сообщении на сайте Ноттингемского университета, в котором работал ученый.

В 1970-х годах группа ученых во главе с Мэнсфилдом разработала метод МРТ, ставший одним из самых важных и революционных прорывов в современной медицине. Первым человеком, испытавшим на себе новое изобретение, несмотря на возможную угрозу для здоровья, стал сам Мэнсфилд.

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Магнитно-резонансная томография позволяет получать объемные изображения внутренних органов с помощью мощных магнитных полей и радиоволн, исключив использование потенциально опасных рентгеновских лучей.

За разработку метода МРТ в 2003 году Мэнсфилд и американский химик Пол Лотербур были удостоены Нобелевской премии в области медицины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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