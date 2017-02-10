Литва просит помощи НАТО для стран Балтии из-за военных учений РФ

Россия запланировала провести военные учения Запад в сентябре 2017 года, во время которых будут развернуты войска вдоль границ стран Балтии

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НАТО в связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны состояться в сентябре. Об этом сообщает издание Радио Свобода.

"Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены учениями Запад в 2017 году, во время которых будут развернуты большие и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно готовятся к войне с Западом", - заявила Грибаускайте 9 февраля после встречи с президентами Эстонии и Латвии в Риге.

Она отметила, что страны Балтии будут говорить с НАТО о разработке дополнительных планах безопасности и быстром процессе принятия решений".

В начале июля 2016 на саммите в Варшаве лидеры альянса согласились на развертывание дополнительных подразделений вдоль восточного фланга оборонного союза в ответ на агрессивные действия России.

Издание отмечает, что страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с возможной агрессии России после аннексии Москвой украинского Крыма и поддержку террористов на Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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