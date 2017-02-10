Из Душанбе в Ташкент вылетел первый за 25 лет самолет
После 25-летнего перерыва из Душанбе в Ташкент отправился первый пассажирский самолет. Об этом сообщает Би-би-си.
В таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" сообщили, что самолет выполнил технический рейс, а регулярные полеты возобновятся с 20 февраля.
Планируется также организовать рейсы и в другие города Узбекистана.
Из Душанбе в Ташкент "Сомон Эйр" будет пока летать только по понедельникам.
С конца марта число рейсов увеличится до двух, полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.
Между двумя бывшими советскими республиками до сегодняшнего дня не было воздушного и автобусного пассажирского сообщения.
Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году в связи с обострением политических отношений.
Между странами по-прежнему действует визовый режим.
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