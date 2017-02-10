70% французов хотят снятия Фийона с президентской гонки - опрос

Экс-лидер президентской гонки во Франции потерял 29 пунктов рейтинга с прошлого ноября, и 15 пунктов - со дня сообщения в СМИ о "семейной" коррупции

Известный прокремлевской риторикой кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, который стал фигурантом коррупционного скандала, должен снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. Так считают семь французов из десяти, пишет со ссылкой на результаты соцопроса компании Odoxa местный сайт Franceinfo.

Более трети сторонников партии Республиканцы - 36% - также считают, что Фийону лучше выйти из гонки. 74% опрошенных французов и 53% сторонников партии Фийона не самого хорошего о нем мнения.

Также 79% респондентов заявили, что оправдания экс-премьера по обвинениям в коррупции выглядели не слишком удовлетворительными.

По данным социологов, экс-лидер президентской гонки "просел" на 29 пунктов с прошлого ноября и на 15 пунктов - с 27 января, когда в СМИ появились первые сообщения о коррупционном скандале.

Против Фийона проводят предварительное расследование по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму почти миллион евро. Он оказался в центре скандала после сообщений о том, будто его жена Пенелопа Кларк годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте. В начале февраля французские прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты, которые получали двое детей Фийона. Фийон заявил, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Извинений перед избирателями, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг от частичного падения.

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Исследование было проведено путем онлайн-опроса 8-9 февраля 2017 года среди 1001 граждан Франции в возрасте от 18 лет и старше.

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