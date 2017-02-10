Полиция Франции предотвратила атаку смертника в Париже
В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка, передает Би-би-си.
Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.
У задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой.
Такая же взрывчатка использовалась в ходе парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников.
Жертвами терактов в ноябре 2015 года стали 130 человек, более 350 были ранены.
20 июля 2016 года Национальное собрание Франции проголосовало за продление режима чрезвычайного положения в стране сроком на шесть месяцев, до января 2017 года.
В начале февраля человек с мачете попытался напасть на солдат, охраняющих вход в Лувр. Нападавший, 29-летний Абдулла Хамами, получил тяжелое огнестрельное ранение.
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