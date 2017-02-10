Генштаб Турции: Россияне знали о расположении наших военных

Координаты расположения турецких военных были предоставлены в Операционный центр на авиабазе Хмеймим накануне обстрела, 8 февраля

В Генштабе Турции заявили, что передавали российской стороне координаты расположения своих военных, по которым впоследствии был нанесен авиаудар с самолета РФ. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

Согласно сообщению, турецкие военнослужащие, по расположению которых 9 февраля был нанесен авиаудар, до этого момента приблизительно десять суток находились на тех же позициях.

"После того, как 8 февраля 2017 года из подконтрольных российским войскам районов Сирии была запущена ракета по объекту, контролируемому дружественными ВС Турции силами, координаты расположения турецких военнослужащих были в очередной раз переданы российской стороне. Причем данная информация была предоставлена в Операционный центр на авиабазе Хмеймим вечером того же дня, а именно в 23:11 8 февраля", - говорится в сообщении Генштаба Турции.

9 февраля Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что авиаудар по турецким военнослужащим в сирийской провинции Алеппо был непреднамеренным.

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