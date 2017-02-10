Трамп: Союз Японии и США - краеугольный камень мира в регионе
Сотрудничество между США и Японией является "краеугольным камнем мира и стабильности в регионе". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
Такое заявление он сделал в ходе двухдневных переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абе в Вашингтоне.
Тем самым, подчеркивают журналисты, Трамп отошел от своих предвыборных обещаний потребовать от Токио увеличить плату за обеспечение безопасности со стороны США.
"Мы стремимся к безопасности Японии и всей территории под своим административным контролем и дальнейшему укреплению нашего очень важного альянса. Связь между нашими двумя народами и дружба между двумя нашими народами очень и очень сильна. Эта администрация стремится сделать эти отношения еще ближе", - заявил Трамп во время пресс-конференции с премьером Японии.
Читайте также: Трамп раскритиковал валютные курсы ФРГ, Японии и Китая
Отмечается также, что президент США воздержался от жесткой риторики, имевшей место быть ранее о том, что "Япония пользуется помощью США в сфере безопасности и крадет американские рабочие места".
В совместном американо-японском заявлении говорится, что приверженность США защищать Японию через военный, в том числе ядерный, потенциал непоколебима.
4 февраля глава Пентаго также выразил приверженность отношениям с Японией и заявил, что США на 100% стоят плечом к плечу с Японией, а любая агрессия Северной Кореи с применением ядерного оружия в отношении США или их союзников, в том числе Южной Кореи, приведет к "эффективному и сокрушительному" ответу.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
08:31
-
18:49
-
16:25
-
08.02.17
08:16
-
18:46
Новости партнеров
- 42644
- 26865
- 22572
- 20455
- 16646