Трамп: Союз Японии и США - краеугольный камень мира в регионе

Президент США отошел от своей предвыборной риторики и выразил приверженность укреплению отношений с Японией

Сотрудничество между США и Японией является "краеугольным камнем мира и стабильности в регионе". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Такое заявление он сделал в ходе двухдневных переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абе в Вашингтоне.

Тем самым, подчеркивают журналисты, Трамп отошел от своих предвыборных обещаний потребовать от Токио увеличить плату за обеспечение безопасности со стороны США.

"Мы стремимся к безопасности Японии и всей территории под своим административным контролем и дальнейшему укреплению нашего очень важного альянса. Связь между нашими двумя народами и дружба между двумя нашими народами очень и очень сильна. Эта администрация стремится сделать эти отношения еще ближе", - заявил Трамп во время пресс-конференции с премьером Японии.

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Отмечается также, что президент США воздержался от жесткой риторики, имевшей место быть ранее о том, что "Япония пользуется помощью США в сфере безопасности и крадет американские рабочие места".

В совместном американо-японском заявлении говорится, что приверженность США защищать Японию через военный, в том числе ядерный, потенциал непоколебима.

4 февраля глава Пентаго также выразил приверженность отношениям с Японией и заявил, что США на 100% стоят плечом к плечу с Японией, а любая агрессия Северной Кореи с применением ядерного оружия в отношении США или их союзников, в том числе Южной Кореи, приведет к "эффективному и сокрушительному" ответу.

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