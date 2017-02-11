Италия подозревает РФ в кибератаках на свое министерство - СМИ

Итальянские чиновники подозревают Россию в хакерских атаках на Министерство иностранных дел

Итальянские чиновники подозревают Россию в организации длительных хакерских атак на Министерство иностранных дел Италии в прошлом году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

Официальное итальянское правительство подтвердило, что нападение произошло весной прошлого года и длилась более четырех месяцев. Однако проникнуть в зашифрованные системы хакерам не удалось.

Как сообщается, премьер-министр Паоло Джентилони , который служил в качестве министра иностранных дел в то время, также не пострадал от кибератак.

4 февраля спецслужбы Норвегии обвинили РФ в кибератаке на почту чиновников.

2 февраля сообщалось, что что в Нидерландах голоса на выборах посчитают вручную из-за опасений кибератак на систему обработки голосов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.