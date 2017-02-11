На британское побережье выбросило 360 кг кокаина: фото

Полиция устанавливает, как сумки с наркотиками оказались на берегу тихоокеанского острова

На пляжи Норфолка в Британии выбросило около 360 кг кокаина стоимостью до 50 млн фунтов ($62,6 млн). Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, передает Би-би-си.

Местный житель связался полицией Норфолка, когда обнаружил несколько сумок на одном из пляжей.

Сотрудники служб безопасности прочесали побережье в поисках других наркотиков.





Фото: ЕРА

"Сейчас мы работаем с пограничной службой, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы попытаться установить, как сумки там оказались, крайне маловероятно, что это был их запланированный пункт назначения", - рассказал сотрудник Нацагентства Мэтью Риверс.

"Очевидно, это изъятие существенного объема наркотиков класса А, и его утеря станет серьезным ударом для вовлеченных в его транспортировку преступников", - добавил он.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.