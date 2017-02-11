На британское побережье выбросило 360 кг кокаина: фото
На пляжи Норфолка в Британии выбросило около 360 кг кокаина стоимостью до 50 млн фунтов ($62,6 млн). Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, передает Би-би-си.
Местный житель связался полицией Норфолка, когда обнаружил несколько сумок на одном из пляжей.
Сотрудники служб безопасности прочесали побережье в поисках других наркотиков.
Фото: ЕРА
"Сейчас мы работаем с пограничной службой, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы попытаться установить, как сумки там оказались, крайне маловероятно, что это был их запланированный пункт назначения", - рассказал сотрудник Нацагентства Мэтью Риверс.
"Очевидно, это изъятие существенного объема наркотиков класса А, и его утеря станет серьезным ударом для вовлеченных в его транспортировку преступников", - добавил он.
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