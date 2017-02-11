Трамп - президенту Ирана: Будьте осторожны
11.02.2017 05:08
Трамп ответил на заявления президента Ирана о том, что "любой, угрожающий в адрес иранцев, пожалеет" об этом
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хассан Рухани "быть осторожным". Это стало ответом на заявления Рухани о том, что, "любой, угрожающий в адрес иранцев, пожалеет". Об этом сообщает Reuters.
"Ему лучше быть острожным", - сказал Трамп.
7 февраля иранский религиозный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не боится угроз президента США Дональда Трампа. После чего, 9 февраля, в противовес резкой критике на международном уровне Тегеран провел очередной испытательный запуск боевой ракеты - с той же стартовой площадки, что и предыдущий в конце января.
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