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Трамп - президенту Ирана: Будьте осторожны

11.02.2017 05:08
Трамп ответил на заявления президента Ирана о том, что "любой, угрожающий в адрес иранцев, пожалеет" об этом
Трамп - президенту Ирана: Будьте осторожны
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хассан Рухани "быть осторожным". Это стало ответом на заявления Рухани о том, что, "любой, угрожающий в адрес иранцев, пожалеет". Об этом сообщает Reuters.

"Ему лучше быть острожным", - сказал Трамп. 

7 февраля иранский религиозный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не боится угроз президента США Дональда Трампа. После чего, 9 февраля, в противовес резкой критике на международном уровне Тегеран провел очередной испытательный запуск боевой ракеты - с той же стартовой площадки, что и предыдущий в конце января. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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