В Лондоне начались съемки фильма "Мэри Поппинс возвращается"
На киностудии Шеппертона в Великобритании начались съемки фильма "Мери Поппинс возвращается". Об этом сообщила компания Disney, передает Variety.
Режиссер картины - Роб Маршалл.
Главную роль в картине играет Эмили Блант. В фильме также снимаются Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Мэрил Стрип и Колин Ферт.
Действие фильма разворачивается в Лондоне 1930-х годов. По сюжету, герои первой "Мэри Поппинс" Майкл и Джейн Бэнкс выросли. Няня-волшебница возвращается в их жизнь, чтобы вернуть семье радость.
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