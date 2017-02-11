В Лондоне начались съемки фильма "Мэри Поппинс возвращается"

В фильме снимаются Эмили Блант, Мэрил Стрип и Колин Ферт

На киностудии Шеппертона в Великобритании начались съемки фильма "Мери Поппинс возвращается". Об этом сообщила компания Disney, передает Variety.



Режиссер картины - Роб Маршалл.

Главную роль в картине играет Эмили Блант. В фильме также снимаются Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Мэрил Стрип и Колин Ферт.

Действие фильма разворачивается в Лондоне 1930-х годов. По сюжету, герои первой "Мэри Поппинс" Майкл и Джейн Бэнкс выросли. Няня-волшебница возвращается в их жизнь, чтобы вернуть семье радость.

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