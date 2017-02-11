Россия может выдать Сноудена в качестве подарка Трампу - СМИ

По информации источников в разведке, Россия рассматривает выдачу Сноудена как одну из уловок, чтобы расположить к себе Трампа

Разведка США получила информацию, что Россия может выдать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Об это сообщает NBC.

Трамп ранее назвал Сноудена шпионом и предателем, который заслуживает казни.



По словам высокопоставленного сотрудника разведки, выдача Сноудена может быть одной из уловок, чтобы расположить к себе Трампа.



Адвокат Бен Визнер сказал, что не знает о подобных планах.

"Команда Сноудена не получала таких сигналов и нет причин для беспокойства", - отметил он.



Сам Сноуден написал в Twitter: "Наконец-то: неопровержимое доказательство, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не выдает шпионов, потому что остальные будут бояться, что они - следующие".



В Белом доме информацию не прокомментировали, но в министерстве юстиции сказали, что приветствуют передачу Сноудена.



Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал о выдаче Сноудена, что это "глупости".

Ранее Россия продлила Сноудену вид на жительство "еще на пару лет".

Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил временное убежище в России при условии, что он прекратит действия против правительства Соединенных Штатов. Годом спустя Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство.

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