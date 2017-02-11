Россия может выдать Сноудена в качестве подарка Трампу - СМИ
Разведка США получила информацию, что Россия может выдать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Об это сообщает NBC.
Трамп ранее назвал Сноудена шпионом и предателем, который заслуживает казни.
По словам высокопоставленного сотрудника разведки, выдача Сноудена может быть одной из уловок, чтобы расположить к себе Трампа.
Адвокат Бен Визнер сказал, что не знает о подобных планах.
"Команда Сноудена не получала таких сигналов и нет причин для беспокойства", - отметил он.
Сам Сноуден написал в Twitter: "Наконец-то: неопровержимое доказательство, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не выдает шпионов, потому что остальные будут бояться, что они - следующие".
В Белом доме информацию не прокомментировали, но в министерстве юстиции сказали, что приветствуют передачу Сноудена.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал о выдаче Сноудена, что это "глупости".
Ранее Россия продлила Сноудену вид на жительство "еще на пару лет".
Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил временное убежище в России при условии, что он прекратит действия против правительства Соединенных Штатов. Годом спустя Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
-
вчера
18:46
Новости партнеров
- 43361
- 27292
- 24157
- 22847
- 20455