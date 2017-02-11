В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 китов

После того, как вчера на берегу бухты Голден-Бей погибли три сотни китов, еще двести выбросились на мель

Еще 200 китов выбросились на берег в Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.



Вчера на берег бухты Голден-Бей выбросились около 400 китов, из них более трехсот погибли. Остальных удалось вернуть в море.



Департамент охраны окружающей среды Новой Зеландии призывает волонтеров помогать - нужно поливать китов водой и переносить с отмели.



Это один из самых массовых случаев самоубийства круглоголовых китов, когда-либо зарегистрированных в стране.

В январе прошлого года в индийском штате Тамилнад на юге страны, где более сотни короткоплавниковых гринд ночью выбросились на один из пляжей. Местным жителям удалось спасти только более 30 из них.

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