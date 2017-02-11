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ДТП с премьером Польши: Шидло серьезно не пострадала

11.02.2017 11:56
Премьер в состоянии продолжать выполнять свои обязанности главы правительства Польши
ДТП с премьером Польши: Шидло серьезно не пострадала
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Беата Шидло после ДТП находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил ее спикер, передает AP.

Она продолжит выполнять свои обязанности на посту премьера, но пока не известно, будет ли она на заседании правительства во вторник.

Вечером в пятницу, 10 февраля, правительственный кортеж автомобилей, в одном из которых находилась Шидло, попал в ДТП недалеко от Освенцима. 

Премьер была доставлена в больницу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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