ДТП с премьером Польши: Шидло серьезно не пострадала

Премьер в состоянии продолжать выполнять свои обязанности главы правительства Польши

Премьер-министр Польши Беата Шидло после ДТП находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил ее спикер, передает AP.



Она продолжит выполнять свои обязанности на посту премьера, но пока не известно, будет ли она на заседании правительства во вторник.



Вечером в пятницу, 10 февраля, правительственный кортеж автомобилей, в одном из которых находилась Шидло, попал в ДТП недалеко от Освенцима.



Премьер была доставлена в больницу.



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