В Новой Зеландии спасли более 100 выбросившихся на берег китов

Спасение китов осложняет то, что на мели находится большое количество туш погибших животных, которые мешают выжившим отплыть в открытое море

В Новой Зеландии волонтеры сумели спасти более ста китов из 400 особей, выбросившихся на берег вчера утром. Об этом сообщает ВВС.

Большинство китов умерли сегодня ночью. В то же время более ста животных волонтеры смогли затащить в море, образовав между собой живую цепь.

Сейчас спасенные киты плавают на мелководье.

Руководитель регионального управления по охране окружающей среды Эндрю Ламасон рассчитывает на то, что новоприбывшие киты смогут направить уцелевших на глубину. Вместе с тем, он допускает, что уцелевшие животные могут снова попытаться выброситься на берег.

Спасение китов также осложняет то, что на мели находится большое количество туш погибших животных, которые мешают выжившим отплыть в открытое море.

Ученые не знают, что именно заставляет этих млекопитающих выбрасываться на сушу. Предполагают, что некоторые особи выбрасываются на берег из-за старости или болезни, а некоторые допускают ошибки в подводной навигации, особенно вдоль пологих пляжей. На суше киты подают сигналы бедствия другим животным, которые попадают в ловушку, пытаясь помочь своим собратьям.

10 февраля более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Сегодня утром к ним присоединились еще 200 особей.

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