В Китае чиновники уснули на собрании по борьбе с ленью

Власти КНР обязали чиновников публично извиниться за свое поведение и направить в партию письма с самокритикой

В Китае, в округе Сянъян шестеро чиновников уснули на собрании, на котором обсуждались способы борьбы с ленью и медлительностью сотрудников госучреждений. Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям местных СМИ, один из чиновников - заместитель директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан, другой - заместитель секретаря Компартии в бюро городского планирования.

В интернете были опубликованы фотографии спящих чиновников. После бурной реакции соцсетей и СМИ власти КНР обязали чиновников публично извиниться за свое поведение и направить в партию письма с самокритикой.

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