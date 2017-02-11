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В Китае чиновники уснули на собрании по борьбе с ленью

11.02.2017 14:26
Власти КНР обязали чиновников публично извиниться за свое поведение и направить в партию письма с самокритикой
В Китае чиновники уснули на собрании по борьбе с ленью
Фото: ЕРА

В Китае, в округе Сянъян шестеро чиновников уснули на собрании, на котором обсуждались способы борьбы с ленью и медлительностью сотрудников госучреждений. Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям местных СМИ, один из чиновников - заместитель директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан, другой - заместитель секретаря Компартии в бюро городского планирования.

В интернете были опубликованы фотографии спящих чиновников. После бурной реакции соцсетей и СМИ власти КНР обязали чиновников публично извиниться за свое поведение и направить в партию письма с самокритикой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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