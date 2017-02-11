В Китае чиновники уснули на собрании по борьбе с ленью
В Китае, в округе Сянъян шестеро чиновников уснули на собрании, на котором обсуждались способы борьбы с ленью и медлительностью сотрудников госучреждений. Об этом сообщает Reuters.
По сообщениям местных СМИ, один из чиновников - заместитель директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан, другой - заместитель секретаря Компартии в бюро городского планирования.
В интернете были опубликованы фотографии спящих чиновников. После бурной реакции соцсетей и СМИ власти КНР обязали чиновников публично извиниться за свое поведение и направить в партию письма с самокритикой.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:30
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
- 44310
- 28071
- 27544
- 20455
- 16539