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Протесты в Багдаде: погиб силовик, семеро ранены

11.02.2017 15:05
Тысячи людей в Ираке вышли в поддержку духовного лидера мусульман-шиитов аль-Садра, который требует провести избирательную рефому
Протесты в Багдаде: погиб силовик, семеро ранены
Фото: EPA

В столкновениях в Багдаде погиб один силовик, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает Al Arabiya.

В Ираке сегодня проходят протесты в поддержку шиитского проповедника Муктада аль-Садра. 

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих, которые пытались прорвать оцепления и выйти на огражденную Зеленую зону - правительственный квартал в Багдаде. 

Сотни участников митинга собрались в центре столицы. Среди них большинство поддерживают шиитского мусульманского священнослужителя аль-Садра, который требует избирательную реформу местных выборов, которые пройдут в сентябре. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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