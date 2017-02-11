Протесты в Багдаде: погиб силовик, семеро ранены
В столкновениях в Багдаде погиб один силовик, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает Al Arabiya.
В Ираке сегодня проходят протесты в поддержку шиитского проповедника Муктада аль-Садра.
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих, которые пытались прорвать оцепления и выйти на огражденную Зеленую зону - правительственный квартал в Багдаде.
Сотни участников митинга собрались в центре столицы. Среди них большинство поддерживают шиитского мусульманского священнослужителя аль-Садра, который требует избирательную реформу местных выборов, которые пройдут в сентябре.
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