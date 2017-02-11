В Британии школьники будут посещать уроки кибербезопасности

Среди британских школьников будут искать потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак

Школьникам в Великобритании предложат посещать уроки кибербезопасности, чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак. Об этом сообщает ВВС.

Таким образом правительство Британии намерено уже сейчас работать над проблемами кибербезопасности, которые могут возникнуть впоследствии.

Для участия в программе сначала пригласят около 6 тысяч школьников в возрасте от 14 лет. Они будут посещать занятия, продолжительностью четыре часа в неделю, начиная с сентября этого года.

На проект, рассчитанный на пять лет, будет потрачено порядка 25 млн долларов.

Самым перспективным студентам впоследствии выделят университетские гранты и обеспечат работой в этой области.

Комитет Палаты общин на прошлой неделе заявил, что низкий уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности может стать причиной серьезных проблем в области государственной защиты.

Ранее британское разведывательное агентство объявило конкурс среди девочек-подростков, которые проводят много времени в интернете, для подготовки к работе в сфере кибербезопасности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.