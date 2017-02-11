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Абэ: Трамп пообещал защитить Японию в случае конфликта с Китаем

11.02.2017 18:18
Премьер Японии заявил, что Трамп пообещал защитить Японию в конфликте с Китаем из-за спорных островов. США и Япония также будут бороться против КНДР
Абэ: Трамп пообещал защитить Японию в случае конфликта с Китаем
Синдзо Абэ и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В ходе первой встречи с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил гарантии того, что все соглашения об оказании военной помощи будут выполняться, и США готовы защитить Токио всеми возможными методами в случае возникновения конфликта с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом Абэ заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США, сообщает Голос Америки

Синдзо Абэ напомнил, что за последние полгода он уже в четвертый раз посещает Соединенные Штаты. По его словам, только за минувший год японские бизнесмены инвестировали в различные проекты в США более $150 млрд, а обещанная новым главой Белого дома стратегия по развитию американской инфраструктуры "дает бизнесу из Японии" новые шансы.

Кроме этого, лидеры двух стран, по словам Абэ, договорились о совместном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и вместе выступают за немедленное прекращение северокорейской программы по созданию ядерного и ракетного оружия.

"Разумеется, у нас есть разногласия, - подытожил премьер-министр Японии. - Но мы не должны прекращать диалог, указывая на различия в подходах (к различным вопросам), и игнорируя совместные интересы и общие цели".

Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что США будут вместе с Японией бороться против угрозы со стороны Северной Кореи и за свободу навигации.

"Мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, и поэтому двустороннее сотрудничество очень важно. Наша страна будет активным и надежным партнером. Мы будем работать вместе над продвижением наших общих интересов, которых у нас много, в этом регионе: в том числе за свободу навигации и защиту от ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Обе эти (проблемы) я считаю очень и очень важным приоритетом", - сказал президент США.

Трамп также отметил, что Япония и Соединенные Штаты продолжат развивать совместные "оборонительные возможности", которые "со временем станут несокрушимыми". Кроме этого, по его словам, одной из главных сфер взаимовыгодного сотрудничества станет развитие двусторонней торговли.

28 января в ходе телефонного разговора с Абэ Трамп подтвердил "железную приверженность" США по обеспечению безопасности Японии. Оба лидера выразили намерение проводить консультации, а также взаимодействовать в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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