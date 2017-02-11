Абэ: Трамп пообещал защитить Японию в случае конфликта с Китаем
В ходе первой встречи с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил гарантии того, что все соглашения об оказании военной помощи будут выполняться, и США готовы защитить Токио всеми возможными методами в случае возникновения конфликта с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом Абэ заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США, сообщает Голос Америки.
Синдзо Абэ напомнил, что за последние полгода он уже в четвертый раз посещает Соединенные Штаты. По его словам, только за минувший год японские бизнесмены инвестировали в различные проекты в США более $150 млрд, а обещанная новым главой Белого дома стратегия по развитию американской инфраструктуры "дает бизнесу из Японии" новые шансы.
Кроме этого, лидеры двух стран, по словам Абэ, договорились о совместном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и вместе выступают за немедленное прекращение северокорейской программы по созданию ядерного и ракетного оружия.
"Разумеется, у нас есть разногласия, - подытожил премьер-министр Японии. - Но мы не должны прекращать диалог, указывая на различия в подходах (к различным вопросам), и игнорируя совместные интересы и общие цели".
Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что США будут вместе с Японией бороться против угрозы со стороны Северной Кореи и за свободу навигации.
"Мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, и поэтому двустороннее сотрудничество очень важно. Наша страна будет активным и надежным партнером. Мы будем работать вместе над продвижением наших общих интересов, которых у нас много, в этом регионе: в том числе за свободу навигации и защиту от ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Обе эти (проблемы) я считаю очень и очень важным приоритетом", - сказал президент США.
Трамп также отметил, что Япония и Соединенные Штаты продолжат развивать совместные "оборонительные возможности", которые "со временем станут несокрушимыми". Кроме этого, по его словам, одной из главных сфер взаимовыгодного сотрудничества станет развитие двусторонней торговли.
28 января в ходе телефонного разговора с Абэ Трамп подтвердил "железную приверженность" США по обеспечению безопасности Японии. Оба лидера выразили намерение проводить консультации, а также взаимодействовать в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.
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