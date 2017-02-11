Абэ: Трамп пообещал защитить Японию в случае конфликта с Китаем

В ходе первой встречи с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил гарантии того, что все соглашения об оказании военной помощи будут выполняться, и США готовы защитить Токио всеми возможными методами в случае возникновения конфликта с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом Абэ заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США, сообщает Голос Америки.

Синдзо Абэ напомнил, что за последние полгода он уже в четвертый раз посещает Соединенные Штаты. По его словам, только за минувший год японские бизнесмены инвестировали в различные проекты в США более $150 млрд, а обещанная новым главой Белого дома стратегия по развитию американской инфраструктуры "дает бизнесу из Японии" новые шансы.

Кроме этого, лидеры двух стран, по словам Абэ, договорились о совместном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и вместе выступают за немедленное прекращение северокорейской программы по созданию ядерного и ракетного оружия.

"Разумеется, у нас есть разногласия, - подытожил премьер-министр Японии. - Но мы не должны прекращать диалог, указывая на различия в подходах (к различным вопросам), и игнорируя совместные интересы и общие цели".

Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что США будут вместе с Японией бороться против угрозы со стороны Северной Кореи и за свободу навигации.