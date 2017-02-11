Семь человек погибли в результате взрыва смертника в Афганистане
11.02.2017 19:00
Террорист-смертник взорвал автомобиль возле армейской машины в городе Лашкаргах. Как минимум четверо гражданских лиц и трое военнослужащих погибли
Фото - ЕРА
Террорист-смертник убил семь человек и ранил еще 20 возле здания банка в городе Лашкаргах - столице афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис губернатора провинции.
Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с машиной афганской армии, на которой прибыли солдаты, чтобы забрать свою зарплату в банке. Среди погибших четверо гражданских лиц и трое военнослужащих. Шестнадцать мирных жителей и четверо солдат были ранены
Никто пока не брал ответственности за теракт. В то же время талибы захватили обширные районы провинции Гильменд и часто угрожали взять Лашкаргах. Афганские сил безопасности с трудом сдерживают растущее повстанческое движение.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:30
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 45417
- 30077
- 28404
- 20455
- 16539
Спецпроекты
Новости партнеров