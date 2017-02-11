Семь человек погибли в результате взрыва смертника в Афганистане

Террорист-смертник взорвал автомобиль возле армейской машины в городе Лашкаргах. Как минимум четверо гражданских лиц и трое военнослужащих погибли

Террорист-смертник убил семь человек и ранил еще 20 возле здания банка в городе Лашкаргах - столице афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис губернатора провинции.





Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с машиной афганской армии, на которой прибыли солдаты, чтобы забрать свою зарплату в банке. Среди погибших четверо гражданских лиц и трое военнослужащих. Шестнадцать мирных жителей и четверо солдат были ранены





Никто пока не брал ответственности за теракт. В то же время талибы захватили обширные районы провинции Гильменд и часто угрожали взять Лашкаргах. Афганские сил безопасности с трудом сдерживают растущее повстанческое движение.





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