Франция сохранила место первого туристического направления в мире

В 2016 году французская туристическая отрасль пострадала от волны терактов, в которых за два года погибло 238 человек, а также от серии забастовок транспорта и плохих погодных условий во время курортных сезонов. МИД отмечает, что восстановление потока иностранных туристов началось с осени 2016 года. В первом квартале этого года было зафиксировано 10 % роста числа бронирований авиабилетов в Париж.
В 2015 году во Франции побывало рекордное число зарубежных гостей - 85 миллионов человек. Французский МИД поставил перед собой задачу - к 2020 году добиться увеличения числа иностранных туристов до символической отметки - 100 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что украинский туристический поток в Турцию вырос за 2016 год в полтора раза.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.