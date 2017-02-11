Франция сохранила место первого туристического направления в мире

По словам министра, во Франции за прошедший год побывало 82,5-83 миллиона зарубежных гостей. По сравнению с 2015 годом поток туристов снизился на 2-3% после серии терактов. Эро подчеркнул, что несмотря на это, Франции удалось сохранить за собой место первого туристического направления в мире. Франция по числу принимаемых туристов опережает США и Испанию.

В 2016 году Франция сохранила за собой место первого туристического направления в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро , сообщает RFI .

В 2016 году французская туристическая отрасль пострадала от волны терактов, в которых за два года погибло 238 человек, а также от серии забастовок транспорта и плохих погодных условий во время курортных сезонов. МИД отмечает, что восстановление потока иностранных туристов началось с осени 2016 года. В первом квартале этого года было зафиксировано 10 % роста числа бронирований авиабилетов в Париж.

В 2015 году во Франции побывало рекордное число зарубежных гостей - 85 миллионов человек. Французский МИД поставил перед собой задачу - к 2020 году добиться увеличения числа иностранных туристов до символической отметки - 100 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что украинский туристический поток в Турцию вырос за 2016 год в полтора раза.

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