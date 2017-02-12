Сегодня в Германии выбирают нового президента
12.02.2017 10:17
Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер
Фото: EPA
Нового президента Германии в воскресенье, 12 февраля, выбирает Федеральное собрание в составе 1260 человек. Об этом сообщает DW.
Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых отправляют в Берлин парламенты федеральных земель.
"Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге. При этом выборщики от земель не обязательно должны быть сами региональные политики. Партии, представленные в земельных парламентах, нередко делегируют к Федеральному собранию своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров", - отмечается в сообщении.
Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.
"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.
"Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер. 61-летнего Штайнмайера поддерживает не только его Социал-демократическая партия Германии, но и Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз", - отмечает издание.
27 января сообщалось, что Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.
Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых отправляют в Берлин парламенты федеральных земель.
"Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге. При этом выборщики от земель не обязательно должны быть сами региональные политики. Партии, представленные в земельных парламентах, нередко делегируют к Федеральному собранию своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров", - отмечается в сообщении.
Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.
"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.
"Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер. 61-летнего Штайнмайера поддерживает не только его Социал-демократическая партия Германии, но и Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз", - отмечает издание.
27 января сообщалось, что Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.
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