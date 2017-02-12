USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сегодня в Германии выбирают нового президента

12.02.2017 10:17
Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер
Сегодня в Германии выбирают нового президента
Фото: EPA
Нового президента Германии в воскресенье, 12 февраля, выбирает Федеральное собрание в составе 1260 человек. Об этом сообщает DW.

Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых отправляют в Берлин парламенты федеральных земель. 

"Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге. При этом выборщики от земель не обязательно должны быть сами региональные политики. Партии, представленные в земельных парламентах, нередко делегируют к Федеральному собранию своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров", - отмечается в сообщении.

Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.

"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.

"Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер. 61-летнего Штайнмайера поддерживает не только его Социал-демократическая партия Германии, но и Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз", - отмечает издание.

27 января сообщалось, что Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 