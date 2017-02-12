Сегодня в Германии выбирают нового президента

Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер



Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых отправляют в Берлин парламенты федеральных земель.



"Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге. При этом выборщики от земель не обязательно должны быть сами региональные политики. Партии, представленные в земельных парламентах, нередко делегируют к Федеральному собранию своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров", - отмечается в сообщении.



Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.



"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.



"Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов



27 января

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. "Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер . 61-летнего Штайнмайера поддерживает не только его Социал-демократическая партия Германии, но и Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз", - отмечает издание.27 января сообщалось , что Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.