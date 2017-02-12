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Пентагон: Северная Корея запустила ракету средней дальности

12.02.2017 11:47
Этот запуск ракеты стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США
Пентагон: Северная Корея запустила ракету средней дальности
Фото: скриншот видео

В Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея сегодня осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон. Об этом сообщает AP.

В ведомстве отметили, что ракета не представляла угрозы Северной Америке.

Южнокорейские военные сообщили, что в 07:55 по местному времени в северной провинции Пхенан был осуществлен пуск баллистической ракеты.

"Этот запуск ракеты стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США. После сообщения об испытании, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск ракеты Северной Кореей неприемлемым, а президент США заверил Японию в стопроцентной поддержке", - отмечается в сообщении.

12 февраля сообщалось, что Соединенные штаты Америки могут ввести новые санкции против Северной Кореи после пуска баллистической ракеты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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