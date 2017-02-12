Пентагон: Северная Корея запустила ракету средней дальности
В Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея сегодня осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон. Об этом сообщает AP.
В ведомстве отметили, что ракета не представляла угрозы Северной Америке.
Южнокорейские военные сообщили, что в 07:55 по местному времени в северной провинции Пхенан был осуществлен пуск баллистической ракеты.
"Этот запуск ракеты стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США. После сообщения об испытании, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск ракеты Северной Кореей неприемлемым, а президент США заверил Японию в стопроцентной поддержке", - отмечается в сообщении.
12 февраля сообщалось, что Соединенные штаты Америки могут ввести новые санкции против Северной Кореи после пуска баллистической ракеты.
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