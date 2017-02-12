Доминиканская газета перепутала Болдуина с Трампом - CМИ
Доминиканское периодическое издание El Nacional принесло извинения за ошибочную публикацию фотографии актера Алека Болдуина вместо президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.
В пятницу в газете было опубликовано фото Болдуина в образе Трампа из пародийного скетча в передаче Saturday Night Live на телеканале NBC. В подписи под снимком было написано: "Президент США Дональд Трамп".
После этого редакция сообщила об ошибке в своем Twitter, однако к тому моменту фото уже вызвало бурную реакцию в интернете и волну шутливых комментариев пользователей соцсетей.
"El Nacional извиняется перед читателями и перед всеми, кто почувствовал себя обиженным этой публикацией", - говорится в сообщении на сайте газеты.
"За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появился ряд выпусков с пародиями на Трампа и его окружение. Трамп в декабре в Twitter назвал пародийное шоу "несмотрибельным" и отметил, что пародия на него в исполнении Болдуина получилась "хуже некуда", - отмечает издание.
Saturday Night Live является одним из популярнейших американских телешоу, оно впервые вышло в эфир в 1975 году.
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