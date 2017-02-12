Доминиканская газета перепутала Болдуина с Трампом - CМИ

В пятницу в газете было опубликовано фото актера Алека Болдуина в образе президента США из пародийного скетча

Доминиканское периодическое издание El Nacional принесло извинения за ошибочную публикацию фотографии актера Алека Болдуина вместо президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

В пятницу в газете было опубликовано фото Болдуина в образе Трампа из пародийного скетча в передаче Saturday Night Live на телеканале NBC. В подписи под снимком было написано: "Президент США Дональд Трамп".

После этого редакция сообщила об ошибке в своем Twitter, однако к тому моменту фото уже вызвало бурную реакцию в интернете и волну шутливых комментариев пользователей соцсетей.

"El Nacional извиняется перед читателями и перед всеми, кто почувствовал себя обиженным этой публикацией", - говорится в сообщении на сайте газеты.

"За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появился ряд выпусков с пародиями на Трампа и его окружение. Трамп в декабре в Twitter назвал пародийное шоу "несмотрибельным" и отметил, что пародия на него в исполнении Болдуина получилась "хуже некуда", - отмечает издание.

Saturday Night Live является одним из популярнейших американских телешоу, оно впервые вышло в эфир в 1975 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.