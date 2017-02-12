Юнкер не намерен оставаться главой Еврокомиссии на второй срок
12.02.2017 14:07
Жан-Клод Юнкер не намерен баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии второй раз
Жан-Клод Юнкер (фото - EPA)
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал в интервью Deutschlandfunk.
"Я не буду выставлять свою кандидатуру на второй срок", - подчеркнул Юнкер.
Он добавил, что в ЕС не хватает "принципиального согласия" относительно того, что должно делать сообщество. Одни государства хотели бы более глубокой интеграции, в то время как другие считают, что интеграции и без того немало.
Срок полномочий Юнкера составляет пять лет и закончится в 2019 году.
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