Во Франции мужчина подал в суд на Uber из-за распавшегося брака

Мужчина, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд, сумма иска - 45 млн евро

Французский бизнесмен подал в суд на компанию Uber после того, как его жена обнаружила, что он регулярно пользуется приложением по вызову такси, чтобы ездить к любовнице. Об этом сообщает ВВС.

Некоторое время мужчина, имя которого не называется, регулярно посещал любовницу, жившую в том же городе на юге Франции, не сталкиваясь ни с какими проблемами.

Все продолжалось до тех пор, пока мужчина не вызвал Uber с телефона жены.

"Он открыл приложение под своим аккаунтом, а после вышел из него, однако из-за бага на телефон жены продолжили приходить уведомления о поездках мужа. С тех пор пара уже развелась, но муж, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд. Сумма иска - 45 млн евро", - отмечает издание.

"Мой клиент стал жертвой бага в приложении", - сказал адвокат бизнесмена Давид-Андре Дармон после того, как исковое заявление поступило в суд города Грас.

"Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни", - добавляет Дармон.

Баг, из-за которого житель юга Франции потерял жену, устранили с декабрьским апдейтом приложения Uber.

20 января сообщалось, что сервис по онлайн-вызову такси Uber выплатит $20 млн для урегулирования спора с правительством США.

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