Во Франции мужчина подал в суд на Uber из-за распавшегося брака
Французский бизнесмен подал в суд на компанию Uber после того, как его жена обнаружила, что он регулярно пользуется приложением по вызову такси, чтобы ездить к любовнице. Об этом сообщает ВВС.
Некоторое время мужчина, имя которого не называется, регулярно посещал любовницу, жившую в том же городе на юге Франции, не сталкиваясь ни с какими проблемами.
Все продолжалось до тех пор, пока мужчина не вызвал Uber с телефона жены.
"Он открыл приложение под своим аккаунтом, а после вышел из него, однако из-за бага на телефон жены продолжили приходить уведомления о поездках мужа. С тех пор пара уже развелась, но муж, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд. Сумма иска - 45 млн евро", - отмечает издание.
"Мой клиент стал жертвой бага в приложении", - сказал адвокат бизнесмена Давид-Андре Дармон после того, как исковое заявление поступило в суд города Грас.
"Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни", - добавляет Дармон.
Баг, из-за которого житель юга Франции потерял жену, устранили с декабрьским апдейтом приложения Uber.
20 января сообщалось, что сервис по онлайн-вызову такси Uber выплатит $20 млн для урегулирования спора с правительством США.
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