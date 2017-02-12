В Бундестаге началось заседание по избранию президента Германии
В Берлине в зале для пленарных заседаний Бундестага началось заседание Федерального собрания по избранию нового президента ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Заседание открыл председатель Бундестага Норберт Ламмерт. Он подчеркнул важность поста президента в политической системе ФРГ, объяснил делегатам собрания процедуру голосования и назвал имена пяти кандидатов на пост федерального президента.
Речь идет об исследователе из Кельна Кристофе Буттервеге, выдвинутом Левой партией, юристе, актере и телеведущем Александре Хольде от партии Свободные избиратели, вице-председателе Альтернативы для Германии Альбрехте Глазере, выдвиженце "пиратов" Энгельберте Зоннеборне и экс-министре иностранных дел Франке-Вальтере Штайнмайере, кандидатуру которого поддерживают как СДПГ, так и консервативный блок ХДС/ХСС.
В заседании немецкого Федерального собрания будут участвовать и представители партий, которые не представлены в Бундестаге.
Из пяти кандидатов большую поддержку имеет только один - представитель социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер.
27 января сообщалось, что Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы.
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