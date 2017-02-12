В Лондоне украли антикварные книги Ньютона, Галилея и Коперника

Общая стоимость 160 похищенных книг составляет около £2 млн

В Лондоне похитили более 160 антикварных редких книг, датируемых 15-16 веком и общей стоимостью около £2 млн. По словам экспертов, жемчужиной среди украденных книг, было издание Николая Коперника, которое оценивается в £215,000. Об этом сообщает Daily Mail.

В похищенном издании Коперника 1566 года описывается одна из его главных теорий о том, что Солнце находится в центре Вселенной.

По словам полиции, трое преступников сломали сложную систему защиты и пробрались в склад, где хранились книги, через крышу.

Среди украденных книг также научные труды Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи. Кроме того, похитили издание "Божественной комедии" Данте, датируемое 1569 годом.

Отмечается, что книги были, вероятно, украдены на заказ. По словам экспертом, эти древние научные и литературные труды невозможно будет продать ни в одном аукционном доме.

30 декабря 2016 года Министерство культуры Польши приобрело всемирно известную коллекцию картин, в которой, в числе других, есть работы Леонардо да Винчи и Рембранта.

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