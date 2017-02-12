В Беларуси вступил в силу безвизовый режим для граждан 80 стран

Новые правила должны активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта.

Сегодня вступает в силу 5-дневный безвизовый въезд в Беларусь через аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

Новые правила должны активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта в расчет браться не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе паспорт, деньги и страховку.

Безвизовый режим распространяется на граждан 80 государств, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие страны.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта "Минск".

11 февраля Беларусь отменила запрет на въезд украинскому писателю Сергею Жадану, после того, как он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере.

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