В Греции эвакуировали 70 тыс человек: нашли снаряд Второй мировой

Планируется, что авиаснаряд вывезут на специальный полигон и подорвут

В греческом городе Салоники найден авиаснаряд времен Второй мировой войны. Въезд в город ограничен, усилены меры безопасности. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Как сообщает Радио Свобода, из города эвакуированы 72 тыс жителей, проживающих в радиусе 2 км от места расположения снаряда.





Фото: ЕРА

На месте работают специалисты. Операция по обезвреживанию снаряда может занять 6-8 часов. Планируется, что бомбу вывезут на специальный полигон и подорвут.





Фото: ЕРА

20 января в Лондоне в Темзе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

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