В Греции эвакуировали 70 тыс человек: нашли снаряд Второй мировой
12.02.2017 17:26
Планируется, что авиаснаряд вывезут на специальный полигон и подорвут
Фото: ЕРА
В греческом городе Салоники найден авиаснаряд времен Второй мировой войны. Въезд в город ограничен, усилены меры безопасности. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
Как сообщает Радио Свобода, из города эвакуированы 72 тыс жителей, проживающих в радиусе 2 км от места расположения снаряда.
Фото: ЕРА
На месте работают специалисты. Операция по обезвреживанию снаряда может занять 6-8 часов. Планируется, что бомбу вывезут на специальный полигон и подорвут.
Фото: ЕРА
20 января в Лондоне в Темзе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
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