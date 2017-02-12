USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Греции эвакуировали 70 тыс человек: нашли снаряд Второй мировой

12.02.2017 17:26
Планируется, что авиаснаряд вывезут на специальный полигон и подорвут
В Греции эвакуировали 70 тыс человек: нашли снаряд Второй мировой
Фото: ЕРА

В греческом городе Салоники найден авиаснаряд времен Второй мировой войны. Въезд в город ограничен, усилены меры безопасности. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Как сообщает Радио Свобода, из города эвакуированы 72 тыс жителей, проживающих в радиусе 2 км от места расположения снаряда.


Фото: ЕРА

На месте работают специалисты. Операция по обезвреживанию снаряда может занять 6-8 часов. Планируется, что бомбу вывезут на специальный полигон и подорвут. 


Фото: ЕРА

20 января в Лондоне в Темзе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 