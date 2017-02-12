Ливанская Хезболла заявила о поддержке перемирия в Сирии
Шиитская исламистская группировка Хезболла из Ливана решительно поддерживает режим прекращения огня в Сирии, которое может привести к политическому решению конфликта. Об этом сообщил глава группировки Сайед Хасан, передает Reuters.
В декабре Россия и Турция в качестве посредников заключили шаткое перемирие между повстанцами в Сирии и правительственными войсками режима Башара Асада. Группировка Хезболла воевала в поддержку Асада.
Как сообщалось ранее, в столице Казахстана Астане 15-16 февраля пройдет заседание высокого уровня с участием Ирана, Турции и РФ по урегулированию ситуации в Сирии.
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