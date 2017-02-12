ЕС о запуске ракеты в КНДР: это нарушение резолюций Совбеза ООН

ЕС призвал Пхеньян "прекратить нагнетать напряженность" и снова принимать участие "в конструктивном диалоге с международным сообществом"

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей - это еще одно нарушение нескольких резолюция Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы, передает Deutsche Welle.

"КНДР снова проигнорировала свои международные обязательства, это является провокацией и неприемлемо. КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических программ в полной и безвозвратной мере, поддающейся проверке, в соответствии с требованием Совета безопасности ООН", - заявил он.

ЕС призвал Пхеньян "прекратить нагнетать напряженность" и снова принимать участие "в конструктивном диалоге с международным сообществом".

Действия КНДР осудили также в Берлине и США.

Ранее сегодня в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея сегодня осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон.

США пригрозили в ответ ввести новые санкции против КНДР.

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