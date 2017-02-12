В США арестованы сотни нелегальных мигрантов

Задержания прошли по меньшей мере в шести штатах, включая такие города, как Атланта, Чикаго, Нью-Йорк и Лос Анджелес

В ходе рейдов по всей стране иммиграционные власти США арестовали сотни нелегальных иммигрантов. По утверждениям властей, акция никак не связана с ситуацией вокруг недавно подписанного президентом Дональдом Трампом указа об иммиграции. Об этом сообщает Голос Америки.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен, данные рейды ставят целью поимку нелегалов-преступников и такие акции проходят регулярно.

"Речь идет о людях, которые угрожают общественной безопасности либо целостности иммиграционной системы", - сообщила Кристенсен.

Задержания прошли по меньшей мере в шести штатах, включая такие города, как Атланта, Чикаго, Нью-Йорк и Лос Анджелес. За прошедшую неделю были арестованы 160 человек.

11 февраля в ответ на запрет судом антимиграционного указа, Трамп пообещал принять новые меры для "безопасности страны".

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