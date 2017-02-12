В Лондоне проходит церемония вручения кинопремий БАФТА: фото

Премию за лучшую музыку получил мюзикл "Ла-Ла-Ленд" и его композитор Джастин Гурвитц

В Лондоне проходит церемония вручения наград премии Британской академии кино- и телевизионных искусств БАФТА.

Премия за выдающийся британский фильм досталась драме Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк". Об этом сообщает Би-би-си.

Церемония проходит в Альберт-холле.





Мерил Стрип (фото - ЕРА)

В этом году юбилейную, 70-ю церемонию вручения этой престижной награды посещают герцог и герцогиня Кембриджские. Как ожидается, они вручат специальный приз за вклад в развитие киноискусства американскому комедийному актеру и режиссеру Мелу Бруксу.





Герцог и герцогиня Кембриджские (фото - ЕРА)





Пенелопа Крус (фото - ЕРА)

Премию за лучшую музыку получил мюзикл "Ла-Ла-Ленд" и его композитор Джастин Гурвитц; лучший монтаж - "По соображениям совести" Мела Гибсона; лучшим художником по костюмам признана Мадлэн Фонтейн, работавшая над костюмами к фильму "Джэки" с Натали Портман; приз за лучший грим получил фильм "Флоренс Фостер Дженкинс"; приз за лучшую звукооператорскую работу достался фильму "Прибытие".





Эми Адамс (фото - ЕРА)





Эмма Стоун (фото - ЕРА)





Николь Кидман и Дев Патель (фото - ЕРА)

24 января были объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017. Номинантами 89-й кинопремии Американской киноакадемии стали практически те же фильмы и актеры, которые ранее номинировались на "Золотой глобус"

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