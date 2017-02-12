Швейцарцы отказались подавать заявку на проведение Олимпиады-2026

Согласно результатам референдума, большинство избирателей отклонили инициативу правительства подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2026

На одном из трех прошедших сегодня референдумов жители кантона Граубюнден отклонили инициативу правительства о проведении зимних Олимпийских игр в 2026 году. Против проголосовали 60% избирателей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Швейцария все равно может подать заявку на проведение Олимпиады. Многие кантоны поддерживают идею выдвинуть кандидатом город Сион.

Окончательное решение о подаче заявки в апреле примет швейцарский Олимпийский комитет.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно предварительным результатам еще двух референдумов, избиратели согласились упростить получение гражданства, но отказались от налоговой реформы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.