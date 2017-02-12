Швейцарцы отказались подавать заявку на проведение Олимпиады-2026
На одном из трех прошедших сегодня референдумов жители кантона Граубюнден отклонили инициативу правительства о проведении зимних Олимпийских игр в 2026 году. Против проголосовали 60% избирателей. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что Швейцария все равно может подать заявку на проведение Олимпиады. Многие кантоны поддерживают идею выдвинуть кандидатом город Сион.
Окончательное решение о подаче заявки в апреле примет швейцарский Олимпийский комитет.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно предварительным результатам еще двух референдумов, избиратели согласились упростить получение гражданства, но отказались от налоговой реформы.
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