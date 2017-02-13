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В США умер известный джазовый певец Эл Джерро

13.02.2017 00:31
Джерро семь раз получал музыкальную премию Грэмми, а в 2011 году получил свою звезду на Аллее славы
В США умер известный джазовый певец Эл Джерро
Эл Джерро (фото - EPA)

Утром 12 февраля в возрасте 76 лет умер джазовый певец Эл Джерро. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Причина смерти не называется. Джерро умер в больнице в Лос-Анджелесе. 

Джерро семь раз получал премию Грэмми в разных номинациях: джаз, поп-музыка и ритм-н-блюз. В 2001 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Эл Джерро отменил тур и заявил, что заканчивает концертную деятельность за несколько дней до смерти - его госпитализировали. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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