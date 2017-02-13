В США умер известный джазовый певец Эл Джерро

Джерро семь раз получал музыкальную премию Грэмми, а в 2011 году получил свою звезду на Аллее славы

Утром 12 февраля в возрасте 76 лет умер джазовый певец Эл Джерро. Об этом сообщается на его странице в Facebook.



Причина смерти не называется. Джерро умер в больнице в Лос-Анджелесе.

Джерро семь раз получал премию Грэмми в разных номинациях: джаз, поп-музыка и ритм-н-блюз. В 2001 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде.



Эл Джерро отменил тур и заявил, что заканчивает концертную деятельность за несколько дней до смерти - его госпитализировали.

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