Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и США
Новоизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и Соединенными Штатами. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, передает Deutsche Welle.
Штайнмайер сказал, что сейчас создается "новый порядок международных отношений", развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, ход которых сложно предугадать.
Новый президент ФРГ не ответил, намерен ли он поехать в Россию с визитом, а сказал, что нельзя отказывать от диалога даже "со сложными партнерами". При этом он добавил, что вмешательство во внешнюю политику - не его задача.
Сразу после избрания Штайнмайера президентом его поздравил президент РФ Владимир Путин и пригласил с визитом в Россию.
По мнению президента Германии, в прошлом сложные партнеры по переговорам были на востоке, но сейчас есть трудности в трансатлантичных отношениях. В частности, речь идет о Дональде Трампе.
Первым визитом Штайнмайера в должности президента будет визит во Францию.
12 февраля экс-министр иностранных дел Штайнмайер стал новым президентом Германии.
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