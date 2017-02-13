Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и США

Президент Германии не ответил, примет он предложение Путина приехать с визитом в Россию, но сказал, что диалог нужно искать и "со сложными партнерами"

Новоизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен искать диалог с Россией и Соединенными Штатами. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, передает Deutsche Welle.



Штайнмайер сказал, что сейчас создается "новый порядок международных отношений", развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, ход которых сложно предугадать.



Новый президент ФРГ не ответил, намерен ли он поехать в Россию с визитом, а сказал, что нельзя отказывать от диалога даже "со сложными партнерами". При этом он добавил, что вмешательство во внешнюю политику - не его задача.



Сразу после избрания Штайнмайера президентом его поздравил президент РФ Владимир Путин и пригласил с визитом в Россию.



По мнению президента Германии, в прошлом сложные партнеры по переговорам были на востоке, но сейчас есть трудности в трансатлантичных отношениях. В частности, речь идет о Дональде Трампе.



Первым визитом Штайнмайера в должности президента будет визит во Францию.

12 февраля экс-министр иностранных дел Штайнмайер стал новым президентом Германии.

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