КНДР заявила об испытании баллистической ракеты
13.02.2017 03:53
Руководил запуском Ким Чен Ын; баллистическая ракета пролетела около 500 км в сторону Японии
Фото: EPA
Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты нового типа среднего и дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Reuters.
Государственное информагенство сообщает, что испытаниями руководил глава КНДР Ким Чен Ын.
Испытали стратегическое вооружение, ракеты способны нести ядерные боеголовки.
Баллистическую ракету запустили в море, она пролетела около 500 км в сторону Японии.
Ранее в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон.
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