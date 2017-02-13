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КНДР заявила об испытании баллистической ракеты

13.02.2017 03:53
Руководил запуском Ким Чен Ын; баллистическая ракета пролетела около 500 км в сторону Японии
КНДР заявила об испытании баллистической ракеты
Фото: EPA

Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты нового типа среднего и дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Reuters.

Государственное информагенство сообщает, что испытаниями руководил глава КНДР Ким Чен Ын

Испытали стратегическое вооружение, ракеты способны нести ядерные боеголовки.

Баллистическую ракету запустили в море, она пролетела около 500 км в сторону Японии. 

Ранее в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея  осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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