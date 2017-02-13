Генсек НАТО призвал КНДР остановить запуски баллистических ракет

Столтенберг призывает северокорейский режим к конструктивному диалогу с международным сообществом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Северной Корей баллистической ракеты, передает Укринформ.



Столтенберг заявил, что испытания подрывают региональную и международную безопасность.



Генсек НАТО подчеркнул, что это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года.



В заявлении Столтенберг призвал режим КНДР воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических ракетных программ в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.



Северную Корею генеральный секретарь призвал участвовать в конструктивном диалоге.

Накануне КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты нового типа среднего и дальнего радиуса действия.



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