Генсек НАТО призвал КНДР остановить запуски баллистических ракет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Северной Корей баллистической ракеты, передает Укринформ.
Столтенберг заявил, что испытания подрывают региональную и международную безопасность.
Генсек НАТО подчеркнул, что это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года.
В заявлении Столтенберг призвал режим КНДР воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических ракетных программ в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.
Северную Корею генеральный секретарь призвал участвовать в конструктивном диалоге.
Накануне КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты нового типа среднего и дальнего радиуса действия.
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