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Генсек НАТО призвал КНДР остановить запуски баллистических ракет

13.02.2017 05:51
Столтенберг призывает северокорейский режим к конструктивному диалогу с международным сообществом
Генсек НАТО призвал КНДР остановить запуски баллистических ракет
Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Северной Корей баллистической ракеты, передает Укринформ.

Столтенберг заявил, что испытания подрывают региональную и международную безопасность. 

Генсек НАТО подчеркнул, что это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года.

В заявлении Столтенберг призвал режим КНДР воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических ракетных программ в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.

Северную Корею генеральный секретарь призвал участвовать в конструктивном диалоге.

Накануне КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты нового типа среднего и дальнего радиуса действия.              

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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