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В Калифорнии срочная эвакуация: есть угроза прорыва дамбы

13.02.2017 06:16
Жителей предупреждают - тревога не учебная, неконтролируемый поток воды может обрушиться через час
В Калифорнии срочная эвакуация: есть угроза прорыва дамбы

Жителей населенных пунктов у подножья самой высокой в США дамбы около озера Оровилля в Новой Калифорнии срочно эвакуируют. Об этом сообщает Reuters.

Спасатели предупреждают, что неконтролируемый поток воды может обрушиться через час - есть угроза разрушения плотины.

Жителей прилегающих территорий предупреждают - это не учебная тревога и просят не игнорировать сообщение об эвакуации. 

Неделю назад во время проверки нашли пробоину размером примерно 60 на 9 метров и она продолжает увеличиваться. Из-за сильных дождей вода уже начала вытекать через резервный водосброс. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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