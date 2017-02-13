В Калифорнии срочная эвакуация: есть угроза прорыва дамбы
Жителей населенных пунктов у подножья самой высокой в США дамбы около озера Оровилля в Новой Калифорнии срочно эвакуируют. Об этом сообщает Reuters.
Спасатели предупреждают, что неконтролируемый поток воды может обрушиться через час - есть угроза разрушения плотины.
Жителей прилегающих территорий предупреждают - это не учебная тревога и просят не игнорировать сообщение об эвакуации.
Неделю назад во время проверки нашли пробоину размером примерно 60 на 9 метров и она продолжает увеличиваться. Из-за сильных дождей вода уже начала вытекать через резервный водосброс.
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