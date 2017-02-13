В Испании накрыли мастерскую подделок Ferrari и Lamborghini

Дельцы предлагали покупателям на сайтах подержанных автомобилей "бюджетные суперкары"

В испанском городе Сильс в провинции Жирона правоохранители обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini. Об этом сообщила полиция провинции Жирона, пишет RFI.

Как выяснили следователи, в мастерскую поступали автомобили средней ценовой категории, которые переделывали под спортивные автомобили высокой гаммы и размещали объявления о продаже на сайтах по сбыту подержанных машин.

Полиция нашла 14 автомобилей, находившихся на разной стадии трансформации: четыре из них оказались поддельными Ferrari и были готовы к продаже.

Также были найдены различные запчасти, которые явно указывали на принадлежность той или иной престижной марке, в том числе колесные диски, счетчики километража, а также документы на авто.

Во время полицейской операции были арестованы три гражданина Испании. Поводом для начала расследования послужила поддельная Ferrari, ранее найденная полицией в курортной провинции Аликанте.

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