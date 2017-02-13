Асад заявил о готовности обменяться с повстанцами пленными - СМИ

Как заявили у Асада, правительство "всегда готово" обменять тех, кого режим удерживает в тюрьмах, на людей, "похищенных террористическими группами"

Сегодня, 13 февраля, в сирийском правительстве заявили, что согласны на обмен пленными с повстанческими группировками, противостоящими режиму местного диктатора Башара Асада. Об этом со ссылкой на сообщение в эфире государственного телеканала пишет агентство Reuters.

Такой жест, считают в сирийском правительстве, является одним из шагов к подготовке очередного раунда мирных переговоров.

Как рассказал диктор канала, у Асада "всегда готовы" обменять тех, кого режим удерживает в тюрьмах, на людей, "похищенных террористическими группами".

Немедленной реакции от повстанцев на предложение пока не зафиксировано, несмотря на то, что освобождение соратников и тех, кого режим Асада обвиняет в антигосударственной деятельности, у них неоднократно заявляли как одно из основных условий для ведения переговоров.

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В Казахстане по инициативе Кремля 15-16 февраля якобы пройдут переговоры между правительством Сирии и лидерами некоторых повстанческих группировок. Также 20 февраля в Женеве состоится очередной раунд таких переговоров под патронатом США.

10 февраля 2017 года президент Сирии заявил, что "готов приветствовать" войска США в стране в рамках усилий по борьбе с террористами Исламского государства и "сблизить их" с россиянами.

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