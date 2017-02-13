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В Казахстане арестовали главного редактора независимой газеты

13.02.2017 12:10
Главного редактора газеты Трибуна суд арестовал на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка БТА Мухтаром Аблязовым
В Казахстане арестовали главного редактора независимой газеты

В Казахстане арестовали действующего главного редактора независимой газеты по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз"  в Алматы.

"11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты Трибуна Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка БТА Мухтаром Аблязовым", - говорится в сообщении неправительственной организации.

Газета Трибуна, в которой работает Мамай, известная своими критическими публикациями в адрес правительства Казахстана, сообщает издание.

Следователи утверждают, что Мамай был привлечен к отмыванию денег в схеме казахского олигарха Аблязова.

"Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по выдвинутым мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью. Считаю это преследование политически мотивированным прессингом моей журналистской деятельности, попыткой закрыть Трибуну", - сказал Мамай во время выступления в суде.

1 августа 2013 года сообщалось, что за день до того во французском Канне задержали бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова. Его разыскивали за финансовые махинации сразу несколько стран, включая Украину. 

9 декабря 2016 года Аблязова освободили из-под стражи во Франции после отмены судом указа о его экстрадиции в Россию, выданному еще в сентябре 2015 года. 

14 декабря Генпрокуратура Казахстана заявила, что будет и дальше пытаться преследовать Аблязова. Франция, в свою очередь, отказалась выдать Аблязова и освободила из-под стражи.

16 декабря Аблязов, находящийся во Франции, заявил, что собирается на протяжении следующих трех лет свергнуть власть президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

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ЛIГАБiзнесIнформ
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