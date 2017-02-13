В Казахстане арестовали главного редактора независимой газеты

Главного редактора газеты Трибуна суд арестовал на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка БТА Мухтаром Аблязовым

В Казахстане арестовали действующего главного редактора независимой газеты по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" в Алматы.

"11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты Трибуна Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка БТА Мухтаром Аблязовым", - говорится в сообщении неправительственной организации.

Газета Трибуна, в которой работает Мамай, известная своими критическими публикациями в адрес правительства Казахстана, сообщает издание.

Следователи утверждают, что Мамай был привлечен к отмыванию денег в схеме казахского олигарха Аблязова.

"Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по выдвинутым мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью. Считаю это преследование политически мотивированным прессингом моей журналистской деятельности, попыткой закрыть Трибуну", - сказал Мамай во время выступления в суде.

1 августа 2013 года сообщалось, что за день до того во французском Канне задержали бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова. Его разыскивали за финансовые махинации сразу несколько стран, включая Украину.

9 декабря 2016 года Аблязова освободили из-под стражи во Франции после отмены судом указа о его экстрадиции в Россию, выданному еще в сентябре 2015 года.

14 декабря Генпрокуратура Казахстана заявила, что будет и дальше пытаться преследовать Аблязова. Франция, в свою очередь, отказалась выдать Аблязова и освободила из-под стражи.

16 декабря Аблязов, находящийся во Франции, заявил, что собирается на протяжении следующих трех лет свергнуть власть президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.