В Казахстане арестовали главного редактора независимой газеты
В Казахстане арестовали действующего главного редактора независимой газеты по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" в Алматы.
"11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты Трибуна Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка БТА Мухтаром Аблязовым", - говорится в сообщении неправительственной организации.
Газета Трибуна, в которой работает Мамай, известная своими критическими публикациями в адрес правительства Казахстана, сообщает издание.
Следователи утверждают, что Мамай был привлечен к отмыванию денег в схеме казахского олигарха Аблязова.
"Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по выдвинутым мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью. Считаю это преследование политически мотивированным прессингом моей журналистской деятельности, попыткой закрыть Трибуну", - сказал Мамай во время выступления в суде.
1 августа 2013 года сообщалось, что за день до того во французском Канне задержали бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова. Его разыскивали за финансовые махинации сразу несколько стран, включая Украину.
9 декабря 2016 года Аблязова освободили из-под стражи во Франции после отмены судом указа о его экстрадиции в Россию, выданному еще в сентябре 2015 года.
14 декабря Генпрокуратура Казахстана заявила, что будет и дальше пытаться преследовать Аблязова. Франция, в свою очередь, отказалась выдать Аблязова и освободила из-под стражи.
16 декабря Аблязов, находящийся во Франции, заявил, что собирается на протяжении следующих трех лет свергнуть власть президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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