В Кремле надеются на встречу Путина с Трампом до саммита G20

Какой-то конкретики о датах возможной встречи лидеров США и РФ Москва по-прежнему предложить не может: готовятся повидаться на саммите "двадцатки"

В Кремле не знают, когда конкретно президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом, однако надеются, что это произойдет летом на саммите G20. Об этом в ходе общения с журналистами заявил секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает прокремлевский ресурс РИА-Новости.

"По возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет. Пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся. Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет", - сказал он.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.

По словам спикера Кремля, вопрос о сроках первого личного общения президентов РФ и США также пока не прорабатывается сторонами. При этом Песков отметил, что "никаких разговоров" об отмене санкций США против РФ между чиновниками сторон не было.

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На прошлой неделе после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором российский лидер заявил, что Любляна якобы предложила организовать встречу Путина с Трампом.

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