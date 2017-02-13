В Кремле надеются на встречу Путина с Трампом до саммита G20
В Кремле не знают, когда конкретно президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом, однако надеются, что это произойдет летом на саммите G20. Об этом в ходе общения с журналистами заявил секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает прокремлевский ресурс РИА-Новости.
"По возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет. Пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся. Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет", - сказал он.
Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.
По словам спикера Кремля, вопрос о сроках первого личного общения президентов РФ и США также пока не прорабатывается сторонами. При этом Песков отметил, что "никаких разговоров" об отмене санкций США против РФ между чиновниками сторон не было.
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На прошлой неделе после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором российский лидер заявил, что Любляна якобы предложила организовать встречу Путина с Трампом.
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