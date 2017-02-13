В Черногории добиваются арестов пророссийской оппозиции

Запрос на предъявление обвинения в отношении лидеров пророссийской политической силы Черногории был представлен в парламенте 10 февраля

Главная прокуратура Черногории обратилась к парламенту страны с просьбой лишить депутатской неприкосновенности лидеров пророссийской оппозиционной партии Демократический фронт Андрея Мандича и Милана Кнезевича. Об этом сообщает Radio I Televizija Crne Gore.

Главный прокурор Черногории Миливое Катнич обосновал решение тем, что депутаты подозреваются в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.

Запрос на предъявление обвинения и содержания под стражей в отношении Мандич и Кнезевича представлен был в парламенте 10 февраля.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.