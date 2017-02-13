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В Черногории добиваются арестов пророссийской оппозиции

13.02.2017 18:45
Запрос на предъявление обвинения в отношении лидеров пророссийской политической силы Черногории был представлен в парламенте 10 февраля
В Черногории добиваются арестов пророссийской оппозиции
Андрей Мандич и Милан Кнезевич (фото - EPA)

Главная прокуратура Черногории обратилась к парламенту страны с просьбой лишить депутатской неприкосновенности лидеров пророссийской оппозиционной партии Демократический фронт Андрея Мандича и Милана Кнезевича. Об этом сообщает Radio I Televizija Crne Gore.

Главный прокурор Черногории Миливое Катнич обосновал решение тем, что депутаты подозреваются в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.

Запрос на предъявление обвинения и содержания под стражей в отношении Мандич и Кнезевича представлен был в парламенте 10 февраля.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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