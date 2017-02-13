Первая встреча Трампа и премьера Канады: Мы главные союзники НАТО

Во время встречи глав США и Канады обсуждались вопросы торговли, обороны и миграции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел первую официальную встречу в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. В совместном заявлении по итогам встречи стороны сообщили, что осознают свою роль в обороне в разных регионах мира, в частности в качестве союзников НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times.

"Мы являемся незаменимыми союзниками в обороне Северной Америки и других частей мира, в рамках НАТО и другой многосторонней деятельность", - говорится в совместном заявлении.

Лидеры также обязались продолжать программы пограничной безопасности.

Как отмечает издание, Трамп снова подчеркнул свою приверженность НАТО, несмотря на то, что ранее он высказывал критику в адрес Альянса.

Главными темами встречи также стали миграция и вопросы торговли. Лидеры обсудили проблемы равноправия полов на рабочем месте - в этой дискуссии приняла участие дочь Трампа Иванка.

"Мы подтверждаем важность построения на основе уже существующей крепкой базы торговли и инвестиций и дальнейшего углубления наших отношений, с общей целью укрепления среднего класса", - говорится в заявлении.

Читайте также: 20 дней на посту: рейтинг Трампа в США продолжает снижаться

Отмечается, что премьер-министр Канады тщательно избегал прямой критики Трампа и его политики.

Перед встречей Трюдо заявлял, что будет, в частности, "говорить о канадских ценностях и принципах, которые дают силу нашей стране".

"На мне лежит ответственность - и мы это будем плотно обсуждать - за создание рабочих мест и новых возможностей для канадцев путем продолжения плотной интеграции по обе стороны границы", - сказал он.

Премьер Канады также собирается провести встречу в Вашингтоне с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и спикером Палаты представителей Полом Райаном.

Читайте также: Трамп: Союз Японии и США - краеугольный камень мира в регионе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.