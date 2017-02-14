На встрече с Трюдо Трамп отстаивал свою миграционную политику
Президент США Дональд Трамп защищал свою миграционную политику во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Вашингтоне. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы не можем впускать не тех людей", - заявил Трамп.
Ранее Трюдо неоднократно заявлял об "открытости" Канады для мигрантов. В то время, как Трамп принял антимиграционный указ, запрещающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Указ впоследствии был отменен судом.
Во время совместной пресс-конференции президент США также подчеркнул, что его администрация будет корректировать торговые отношение США и Канады, в частности речь идет о зоне свободной торговли NAFTA.
Как сообщалось ранее, во время первой встречи Трампа и Трюдо в Вашингтоне обсуждались вопросы торговли, обороны и миграции.
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