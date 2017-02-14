Совбез ООН пригрозил КНДР "серьезными мерами" за запуск ракеты

Текст заявления, подготовленного США, поддержали все постоянные члены Совбеза, включая Китай, традиционно выступающий на стороне КНДР

Совет Безопасности ООН единогласно осудил недавнее ракетное испытание Пхеньяна, назвав его "серьезным нарушением" резолюций Совбеза ООН. В ходе экстренного заседания, созванного по инициативе США, Японии и Южной Кореи, участники встречи пригрозили Северной Корее "дальнейшими серьезными мерами". Об сообщает пресс-служба Совбеза ООН.

Секретарь Совбеза Антониу Гутерриш выразил решительный протест против последнего запуска баллистических ракет Северной Кореей, призвав Пхеньян в полной мере соблюдать свои международные обязательства.



Как отмечается, запуск "является еще одним тревожным нарушением" резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2321 (2016), которая ужесточил санкции против КНДР.

Как передает Deutsche Welle, текст заявления, подготовленного США, поддержали все постоянные члены Совбеза, включая Китай, традиционно выступающий на стороне КНДР.

Ранее США пригрозили ввести новые санкции против КНДР за запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.